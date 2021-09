Castello, posa delle barriere in cemento sul ponte sulla ferrovia vietato ai camion

Oggi, martedì 28 settembre, dalle 8 alle 14 la circolazione stradale lungo via Cabrini a Castel San Giovanni sarà interrotta per consentire il posizionamento di alcuni pesanti manufatti in cemento. Un po’ come già accaduto lungo il ponte di Pievetta verrà creato una sorta di imbuto per impedire ai mezzi pesanti di passare sul ponte che sovrasta la ferrovia Torino Alessandria. Le barriere verranno posizionate per impedire che i mezzi pesanti, a cui in teoria il passaggio sarebbe interdetto, continuino a violare tale divieto passando ugualmente sullo stretto cavalcavia.

