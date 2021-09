Covid, contagi in calo. Avviata la terza dose. Vaccini anche alle donne in gravidanza

Buone notizie dall’ultimo bollettino settimanale sull’andamento della diffusione della pandemia e delle vaccinazioni anti-Covid, diffuso dall’Azienda sanitaria locale.

La principale novità riguarda l’avvio delle vaccinazioni per le donne in gravidanza, come dettagliato più sotto.

CASI DI CONTAGIO – Continua il trend di diminuzione dei casi di contagio, e negli ultimi 7 giorni, dal 20 al 26 settembre, sono passati da 144 a 130, in diminuzione di quasi il 10%. Un dato comunque basso rispetto ai corrispettivi valori regionali (-17,8%) e nazionali (-18,5%).

L’incidenza dei nuovi positivi per 100mila abitanti è di 46 casi, In Emilia Romagna è attestato a 49 e in Italia a 41.

Le fasce d’età maggiormente colpite dai nuovi casi di positività sono quelle che vanno dai 12 ai 40 anni, e sopra gli 80 anni.

Stabili le segnalazioni alla centrale Usca (186) mentre nel periodo di riferimento non si sono verificati decessi.

VACCINAZIONI – Sale all’82,4% la percentuale delle persone vaccinabili che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, e al 74,8 la percentuale di quelle che hanno completato il ciclo.

OPPORTUNITA’ VACCINALI

Vaccinazioni in libero accesso: per effettuare la prima dose vaccinale senza prenotazione. I giorni e gli orari fruibili sono disponibili e aggiornati in tempo reale sul sito dedicato.

Vaccinazioni in farmacia: per persone maggiorenni senza alcun minimo fattore di rischio, prenotandosi in una delle farmacie provinciali aderenti e già abilitate.

Studenti, genitori e personale scolastico: in programma sedute vaccinali presso gli Istituti scolastici:

Volta-Marcora di Castel San Giovanni, il 4 ottobre dalle 11 alle 17

Raineri-Marcora, il 5 ottobre dalle 9 alle 14

Marconi, il 7 ottobre dalle 9 alle 14

Mattei di Fiorenzuola, il 9 ottobre dalle 9 alle 14

Lavoratori Ikea e cooperativa San Martino impegnati nei depositi Ikea:

mercoledì 29 settembre dalle ore 12 alle ore 14.30 (orario che potrebbe variare in funzione delle adesioni) presso il deposito centrale di Ikea DC2.

Se ci saranno ulteriori adesioni, verrà programmata una seduta aggiuntiva.

Futuro in Salute: open days vaccinali in Piazza Cavalli il 30 settembre, 1-2 ottobre dalle ore 16 alle ore 20.

Richiedenti asilo: mercoledì 6 ottobre dalle ore 14 alle ore 18, seduta dedicata presso l’Arsenale.

Vaccinazioni presso Mensa della Solidarietà – San Vincenzo: mercoledì 13 ottobre dalle ore 15 alle ore 17.30 sarà allestito un punto vaccinale in collaborazione con Caritas

per gli utenti del centro.

Donne in gravidanza e puerpere: venerdì 8 e venerdì 15 ottobre appuntamenti dedicati con la presenza di medici ginecologi per il supporto clinico e per chiarire

eventuali dubbi delle donne vaccinande. Prevista una prima parte esplicativa

sull’opportunità vaccinale seguita dalla somministrazione. In programma sedute dedicate anche nei prossimi mesi.

TERZA DOSE – Avviata la somministrazione della terza dose destinata in via prioritaria a trapiantati e immunocompromessi. Sono già state effettuate oltre 200 vaccinazioni tra dializzati, trapiantati e pazienti oncoematologici. Le persone eleggibili vengono contattate direttamente dall’Azienda USL: per primi i pazienti oncologici ed ematologici, interpellati direttamente dai servizi che li hanno in cura.

L’Azienda sanitaria è in attesa di ricevere l’ok per l’avvio della somministrazione della terza dose agli over 80 e nelle Cra, a tutti gli ospiti e al personale sanitario.

REPORT SETTIMANALE