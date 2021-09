Ex convento Santa Chiara, ennesimo crollo di una parete del fabbricato

Ennesimo crollo, domenica di primo mattino, di un pezzo dell’ex convento Santa Chiara di stradone Farnese. A venire giù è stata una porzione (di quel che resta) della parete ovest – quella verso corso Vittorio Emanuele – dell’edificio nato nel 1229 come convento francescano fuori le mura e dal 1336 sede delle clarisse, precisamente una superficie di circa quindici metri (in lunghezza) per sei (in altezza). “Prevedibile, lì è tutto pericolante. Ma non ci sono rischi per le persone né per la riuscita del progetto di recupero” assicura il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi.

