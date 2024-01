Gragnano, dopo anni rinasce il Nuovo Cinema Italia: “Tornerà un polo culturale”

Rinasce il “Nuovo Cinema Italia” in un edificio tutt’altro che nuovo (compirà cent’anni nel 2027) ma oggi finalmente trascinato fuori da un degrado durato per decenni: la gente di Gragnano ha potuto riappropriarsi ieri del suo centro culturale – prima teatro, poi ex cinema Italia nel Dopoguerra – che è stato uno dei fulcri della comunità locale. Ora sarà il luogo della cultura, ma anche uno spazio per ospitare i pellegrini, per conservare la memoria storica del paese e una tappa del progetto “Valle dei Libri”.

Il nuovo spazio è stato inaugurato dalla sindaca di Gragnano, Patrizia Calza, con i principali finanziatori del recupero: l’assessore regionale Barbara Lori, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, insieme al titolare dell’azienda Lattegra Giacomo Fugazza. “Finora, il fatto di non poter avere in paese uno spazio simile ha ostacolato la promozione di iniziative culturali” ha ricordato con emozione Calza. “D’ora in avanti potenzieremo quest’aspetto. Non avremmo mai potuto realizzare quest’opera affidandoci al solo bilancio comunale: bisogna ringraziare gli enti e le imprese ‘socialmente responsabili’ che non si tirano mai indietro quando c’è da dare una mano”. I lavori, costati 500mila euro, sono stati infatti finanziati per 366mila euro dalla Regione, a cui si aggiungono 30mila euro dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per gli arredi, 15mila euro dall’azienda Lattegra di Gragnanino e un contributo della cooperativa San Martino. Il resto è arrivato dalle casse comunali.