Elezioni a Gragnano, ricorso respinto: ammessa la lista di Mirta Quagliaroli

Mirta Quagliaroli è ufficialmente candidata sindaca a Gragnano. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso promosso dalla sottocommissione elettorale di Piacenza per l’annullamento della sentenza del Tar in merito all’esclusione della lista “Un futuro per Gragnano Trebbiense” presentata dalla candidata Mirta Quagliaroli a Gragnano, di conseguenza, la lista è ammessa alle elezioni.

La querelle si chiude a dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Quagliaroli sfiderà la sindaca uscente Patrizia Calza.