Elezioni comunali a Gragnano, una sfida tutta al femminile

1 « La reale vocazione di Gragnano Trebbiense non è turistica. Tuttavia la presenza del Parco del Trebbia, del Cammino di San Colombano e del Nuovo Centro Culturale, completamente ristrutturato e attrezzato, sono opportunità ambientali e culturali su cui abbiamo già iniziato ad investire in termini di progetti per elevare l’attrattività».

2 « Il traffico è quello tipico delle realtà prossime al capoluogo e attraversate da arterie provinciali. Puntiamo al miglioramento della sicurezza stradale. Preso atto che per norme cogenti non si possono posizionare dossi, semafori intelligenti e autovelox fissi nei centri abitati, con i Comuni dell’Unione, ci siamo affidati ad esperti di trasporti e confrontati con la Provincia. Ne è derivato un Piano Urbano del Traffico che prevede una serie di interventi, in primis rialzi plano-altimetrici della sede stradale, che potranno essere realizzati per stralci. Il problema potrebbe essere risolto con una tangenziale già inserita nelle previsioni urbanistiche e di competenza provinciale ma per gli elevati costi di realizzazione, le priorità e le urgenze, l’infrastruttura non è realizzabile dalla Provincia nei prossimi anni. Tale soluzione in ogni caso andrebbe valutata alla luce degli effetti sul commercio locale che vive sul passaggio dei mezzi. Il recente no alla richiesta di un nuovo polo logistico va anche nella direzione di evitare l’aumento del traffico ».

3 « È importante far percepire il Parco come un valore aggiunto. Abbiamo già avviato un percorso di coinvolgimento dell’Ente nella elaborazione di progetti rivolti agli studenti o nella realizzazione di interventi quale il “Giardino delle Api”, aree verdi volte a favorire la biodiversità. Serve inoltre semplificare il rapporto con gli uffici tecnici del Parco stesso per favorirne la fruizione o per la realizzazione di eventi, come Orzorock».