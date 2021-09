Settimana della salute al via con la Giornata del Cuore: premiati i soccorritori

Ha preso il via la settimana della Salute in Piazza, e in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Associazione Progetto Vita ha portato in piazza Cavalli il “Villaggio del cuore”, con gazebo rappresentativi di tutti i propri partner. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ausl di Piacenza, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Piacenza.

E nel salone di palazzo Gotico si è svolto il XIII Memorial Maurizio Saltarelli, con la premiazione dei volontari e degli equipaggi che nell’anno 2019 e 2020 hanno effettuato interventi e salvataggi con un tempestivo intervento grazie al defibrillatore.

Presenti all’incontro il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e il virologo Fabrizio Pregliasco.

La settimana del cuore proseguirà domani e fino a domenica con interventi e screening gratuiti dedicati alla prevenzione e all’educazione sui corretti stili di vita. Cinque giornate in cui i professionisti sanitari scendono in piazza per una valutazione personalizzata del rischio dei cittadini e per promuovere salute.

Dalla prevenzione cardiologica agli ictus, dalle fragililtà degli over 65 agli screening del cavo orale. E poi un punto vaccinale ad accesso senza prenotazione.