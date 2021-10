Settimana della salute, oggi il Percorso di identificazione di profili di fragilità per over 65

Prosegue la settimana della salute, iniziata martedì con la Giornata mondiale del cuore

e proseguita ieri con il Percorso di prevenzione del rischio e promozione salute.

Oggi, dalle ore 9.30 alle 15, sotto i portici di palazzo Gotico in piazza Cavalli si terrà il

Percorso di identificazione di profili di fragilità per i cittadini over 65: colloqui con i professionisti dei Consultori dei disturbi cognitivi. Accesso libero

La salute in piazza

I prossimi appuntamenti saranno:

2 OTTOBRE | SCREENING DEL CAVO ORALE e SCREENING ICTUS

Dalle ore 9.30 alle 15.00, portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli

Screening rischio ictus a cura del reparto di Neurologia in collaborazione con l’associazione Alice.

Screening del cavo orale nel bambino e nell’adulto a cura dei professionisti di Odontostomatologia e attività di sensibilizzazione al corretto stile di vita nella prevenzione del cancro della bocca e della gola, della carie e della patologia parodontale. Accesso libero.

3 OTTOBRE | TIENI IN FORMA IL TUO CUORE

Rilevazione del rischio cardiovascolare a cura dei reparti di Cardiologia dalle ore 10 alle ore 18 con accesso libero.

OPEN DAY VACCINALI

Giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre e sabato 2 settembre, sotto i portici di palazzo Gotico, vaccinazione anti SARS-CoV-2 con accesso diretto senza prenotazione per le persone con almeno 12 anni compiuti dalle ore 16.00 alle 20.00