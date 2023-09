Oggi si celebra la Giornata mondiale del cuore: 150 ragazzi delle scuole di Piacenza si sono ritrovati in piazza Cavalli per imparare a usare il defibrillatore.

Dietro c’è Progetto Vita, l’associazione che dal 1998 promuove la defibrillazione precoce e lo fa anche nelle scuole.

E mentre in piazza gli studenti (insieme alle forze dell’ordine, all’esercito e alle associazioni di volontariato) insegnano ai loro coetanei l’utilizzo del defibrillatore, anche nelle scuole cittadine sono attivi dei laboratori ad hoc.

Lo stesso accade nel pomeriggio negli impianti sportivi del Piacenza Calcio, Gotico Garibaldina e Valley Gas Sales dove dirigenti, allenatori e giocatori propongono ai bambini e ai ragazzi i laboratori di esercitazione.

“L’idea è quella di far comprendere ai bambini e ai ragazzi come l’uso del defibrillatore sia sostanzialmente facile – spiega Stefania Bertocchi di Progetto Vita – ci sembra anche importante che siano gli stessi ragazzi a insegnare ai loro coetanei in una sorta di educazione fra pari”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà