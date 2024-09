Torna la Giornata del cuore: a Palazzo Farnese anche il tiktoker Patron

Dimostrazioni sull’utilizzo del defibrillatore e focus sulla prevenzione, ma anche giochi, divertimento e cena benefica.

Torna la Giornata mondiale del cuore che Piacenza quest’anno celebrerà a palazzo Farnese.

Oggi, domenica 29 settembre, il cortile si animerà a partire dalle 15 con gli stand del Villaggio del Cuore, mentre i partecipanti della rete dei defibrillatori, le forze dell’ordine e le associazioni sportive di volontariato porteranno una rappresentanza con gazebo e mezzi dimostrativi per l’utilizzo del defibrillatore.

Gli istruttori di Progetto Vita, assieme ad Anpas, mostreranno la semplicità di utilizzo del defibrillatore, e insieme ai sanitari del 118 verranno svolti il controllo pressione, e gli esercizi per la ricerca della fibrillazione atriale.

Alle 17 il Memorial Saltarelli, l’incontro tra salvati e salvatori con riconoscimenti e premiazioni dei volontari, dove porterà la sua testimonianza il “tiktoker” Davide Patron e alle 19 la caccia al tesoro a squadre che si articolerà tra le sale dei Musi di Palazzo Farnese con una prova sull’uso del defibrillatore e quiz: alla squadra vincitrice andrà in premio un defibrillatore che potrà posizionare dove preferisce.

Non mancherà lo sport, Il 28 e 29 settembre si terrà la seconda edizione del torneo di padel “Uno smash per il cuore”, presso la struttura Pianeta Padel di via Gorra, organizzato dal figlio di una persona salvata grazie al defibrillatore (iscrizioni, 393-7097414).

Gran finale lunedi 30 settembre con la cena, presso l’agriturismo Casenuove di Niviano, il cui ricavato andrà in dono all’associazione Progetto Vita (prenotazioni, 329-5933759).