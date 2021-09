Borgonovo: installate sei nuove telecamere di videosorveglianza

Sei nuove telecamere di videosorveglianza sono state installate i primi giorni di settembre a Borgonovo. Le aree interessate dai nuovi “occhi” elettronici sono i giardini di via Betta, via XXV aprile, via Castel San Giovanni, via Fosse Ardeatine, via Giovanni XXIII (ingresso della materna) e via Roma angolo via Piazzuola.

I nuovi punti sono stati realizzati per un importo di 20 mila euro e vanno ad ampliare la rete realizzata nel 2019 quando era stato installato un impianto di videosorveglianza del costo di 86 mila euro, finanziato per l’80% con un bando nazionale e per il restante con risorse del comune.

Sempre all’interno del progetto del 2019 erano stati acquistati hardware e software che permettono la registrazione dei dati oltre a leggere e analizzare le targhe dei veicoli che accedono a Borgonovo dai quattro varchi, ovvero sulle strade che provengono da Mottaziana, Castel San Giovanni, Pianello e Ziano Piacentino. Questo sistema di lettura consente di intercettare auto rubate, oppure sprovviste di assicurazione o senza revisione.