Biodigestore ad Arena Po, il consiglio comunale di Castello dice “no”

“Non vogliamo un biodigestore a pochi passi dal nostro comune”. Dal consiglio comunale di Castel San Giovanni si è alzata una levata di scudi in merito all’ipotesi che nel confinante comune di Arena Po venga realizzata una stazione di riciclaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici, trasformati in biogas. Il terreno è già stato individuato sulla destra poco oltre località Bardoneggia proseguendo in direzione di Cardazzo appena superato il confine tra le Province di Pavia e Piacenza. La questione sta già provocando una mobilitazione ad Arena Po e nei comuni limitrofi, come Bosnasco, Zevedro. Anche Castel San Giovanni promette di dare battaglia: “vedremmo aumentare il traffico di mezzi pesanti che per noi è già oltre ogni limite” ha detto il sindaco Lucia Fontana durante una seduta del consiglio comunale dove si è parlato del biodigestore.

