Piacenza, il nuovo comandante della Polizia locale è Mirko Mussi

Mirko Mussi “ha accettato”. La Polizia locale di Piacenza ha finalmente un nuovo comandante. Nato a Milano 51 anni fa, laurea in legge, due master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione e Scienze di Polizia, Mussi è attualmente a capo della polizia locale di Recco, in provincia di Genova, ed è anche consigliere comunale a Zoagli per una lista civica. Prenderà servizio il prossimo 15 ottobre al comando di via Rogerio (questa la data di assunzione) dopo una vacatio durata cinque mesi. Da quando, cioè a maggio, è scaduto il contratto di Giorgio Benvenuti (oggi comandante a Cervia)

A dare l’ufficialità è una determina dirigenziale pubblicata all’albo pretorio.

Mussi si era classificato al secondo posto del concorso indetto dal Comune. Ed è stato interpellato dopo la rinuncia del primo classificato, Luigi Nava, arrivata nei giorni scorsi per «problemi famigliari insorti all’improvviso» aveva motivato a “Libertà”.