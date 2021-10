Presentato il nuovo corso Its per tecnico della logistica: iscrizioni fino al 13 ottobre

È stato presentato il nuovo corso biennale Its di logistica per diventare tecnico superiore per la supply chain e i sistemi informativi logistici; una figura che opera nell’ambito della pianificazione, della gestione e del controllo dei flussi fisici di mezzi, merci e persone e che, tra le altre cose, gestisce le relative informazioni a partire dal luogo di origine a quello del consumo.

Il corso, le cui iscrizioni scadono il 13 ottobre, è organizzato da Forpin e Fondazione Its logistica sostenibile. “È sempre più importante formare figure specializzate perché bisogna migliorare sempre di più la qualità di questo settore per renderlo maggiormente sostenibile, digitalizzato e al passo con i tempi” dichiara Giuseppe Bardelli coordinatore generale Fondazione Its logistica sostenibile.