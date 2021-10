Logistica a Gossolengo, al via una raccolta firme. Proteste anche dalla Besurica

Continua a far discutere il piano del maxi-insediamento logistico e produttivo in strada della Regina che ha ottenuto il via libera del consiglio comunale di Gossolengo. Un progetto, quello dei nuovi capannoni su una superficie di 150mila metri quadrati, che suscita la preoccupazione di alcuni residenti del paese, riuniti nel comitato “Regina”.

Il gruppo civico ha lanciato una raccolta firme contro il maxi-insediamento, perché – come spiega il referente Alberto Bettinardi – “la logistica porterà parecchio inquinamento tra Gossolengo e Quarto, e non solo, oltre a un lavoro di scarsa qualità, usurante e malpagato”. Anche dalla Besurica di Piacenza, a due passi dal paese, si alzano le proteste per i futuri capannoni: il timore è che il traffico di ulteriori camion possa scaricarsi sulla viabilità che attraversa il quartiere.

Ma secondo l’amministrazione comunale di Gossolengo, lo stabilimento garantirà più occupazione e sostanziosi introiti per l’ente pubblico.