Cade dalla parete della Perduca, un 62enne al pronto soccorso

Grave infortunio per un uomo, un milanese di 62 anni, rimasto vittima di una caduta da diversi metri di altezza mentre si stava arrampicando su di una parete della pietra Perduca, nel comune di Travo. Grande paura inizialmente vista l’altezza della caduta e enorme spiegamento di forze per il recupero con gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco e del 118 giunti sul posto con l’elicottero: fortunatamente, le condizioni del 62enne si sono rivelate meno gravi di quanto apparso inizialmente. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza in ambulanza: non è in pericolo di vita.

