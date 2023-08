Alla Pietra Perduca codice Qr per visitare la chiesetta: tour virtuale tra affreschi e misteri

Boom di presenze all’ultima Festa di Sant’Anna alla Pietra Perduca di Travo. Ma per chi si fosse perso un giro all’interno della chiesetta incastonata sul roccione, adesso ci sarà la possibilità di fare almeno un giro “virtuale” tra gli affreschi conservati all’interno e scoprire i misteri legati a quel luogo così particolare. Come? Grazie a un codice Qr che permetterà di navigare sul proprio smartphone tra storia e tradizioni del piccolo edificio.

L’idea di affidarsi alla tecnologia per colmare un vuoto inevitabile è stata di don Giampiero Esopi che si è affidato per la parte digitale a Franco Marchesini: il primo ha sviluppato i testi sulla storia e sulle curiosità della Pietra Perduca, il secondo le ha organizzate in un sito internet che contiene anche fotografie. Per accedervi, i visitatori possono inquadrare l’apposito codice Qr e iniziare a navigare tra le pagine: i codici sono stati posizionati sia sulla porta d’ingresso della chiesa, sia in corrispondenza degli stand fissi dell’area feste degli Amici di Perduca.