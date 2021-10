Terza dose di vaccino per over 80, prenotazioni al via da domani. Come fare

Anche a Piacenza, come in tutto il resto della Regione Emilia-Romagna, domani, giovedì 7 ottobre, si aprono le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti Covid19 per le persone con più di 80 anni. L’avvio delle somministrazioni nei centri vaccinali sarà poi lunedì 11 ottobre.

Ai cittadini interessati sarà inviato, a partire da questa sera, un SMS di promemoria con l’invito ad aderire e la descrizione delle modalità per prenotare. Sarà possibile:

– chiamare il numero 800.651.941

– rivolgersi a uno degli sportelli Cup aziendali del territorio: Piacenza (ospedale e sede territoriale di piazzale Milano 2), Fiorenzuola, Cortemaggiore, Monticelli, Lugagnano, Carpaneto, Bettola, Castel San Giovanni, Borgonovo, San Nicolò e Bobbio

– prenotare on line su www.cupweb.it

In particolare, l’Azienda Usl di Piacenza ha potenziato, per le prossime settimane, il servizio di prenotazione telefonica. La linea Telecup, normalmente attiva da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, sarà straordinariamente disponibile per la sola prenotazione dei vaccini Covid anche sabato 9 e sabato 16 ottobre dalle ore 8.00 alle 13.00.

I cittadini over 80 possono prenotare la loro terza dose purché siano trascorsi almeno 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti COVID-19.

Il giorno dell’appuntamento il medico del centro vaccinale potrà proporre alla persona la contestuale somministrazione del vaccino antiinfluenzale.

Le persone over 80 non autosufficienti, impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione per raggiungere un centro vaccinale, potranno chiamare il numero 800.651.941 e comunicare agli operatori la propria adesione. Dopo una verifica delle condizioni dell’assistito, il cittadino sarà richiamato per un appuntamento, secondo una programmazione di vaccinazioni a domicilio che, come già avvenuto nella prima fase della campagna, si articolerà nelle successive settimane.