Ex arsenale, vaccini a donne in gravidanza: “Lo facciamo per i nostri bambini”

Erano circa un centinaio le donne in gravidanza che questa mattina, venerdì 8 ottobre, si sono presentate nei locali dell’ex arsenale di Piacenza per vaccinarsi contro il Covid. Un’iniziativa lanciata dall’Ausl dopo che Istituto superiore di sanità e ministero della salute hanno chiarito le perplessità di chi si trova in stato interessante e non sa come comportarsi con la campagna di vaccinazione contro il virus.

“Come Ausl di Piacenza – ha spiegato il ginecologo Giuseppe Scagnelli – abbiamo deciso di accompagnare le nostre gravide verso la vaccinazione. Recenti studi, come quello condotto negli Stati Uniti su oltre 140mila mamme, dimostrano che il vaccino è sicuro anche in gravidanza. Tra le persone ricoverate qui a Piacenza abbiamo anche avuto donne in stato interessante, che presentavano gravi problemi respiratori”.

Alle raccomandazioni di medici e ginecologi si associano quelle delle ostetriche. “L’invito è quello di prendere contatto anche con il personale ostetrico per qualsiasi informazione – ha aggiunto Cristiana Pavesi, dirigente ostetrica – in ospedale o in consultorio. Il prossimo appuntamento è per venerdì 16 ottobre e come questa volta saremo a disposizione per informare le mamme prima di iniziare l’iter di vaccinazione. Raccomandiamo il vaccino anche alle donne in allattamento: già questa mattina se ne sono presentate parecchie”.

“I dubbi erano tanti – ha ammesso una giovane mamma – non avevo ancora trovato il coraggio di vaccinarmi. Questa iniziativa ci è venuta incontro e sono contenta di aver fatto oggi la prima dose”.

“Per il bene del bambino e di noi mamme è giusto vaccinarsi – le ha fatto eco un’altra futura mamma – Prendere il Covid in gravidanza è molto rischioso per il bambino, in questo modo mi sento più tranquilla anche e soprattutto per lui”.