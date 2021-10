Gallerie, musei, percorsi culturali: stasera riparte “Nel mirino” su Telelibertà

La ripartenza del comparto culturale, museale e galleristico piacentino. Riparte da qui la nuova stagione di “Nel mirino”, il format di attualità condotto su Telelibertà dal direttore Nicoletta Bracchi che prende il via l’8 ottobre, come sempre il venerdì e come sempre alle ore 21, sui canali 72 e 98 (572 e 598 in HD) del digitale terrestre ma anche in live-streaming sul sito Liberta.it.

Dai buoni lasciti della “Estate Farnese” al nuovo corso della “Ricci Oddi” al futuro di XNL – Piacenza contemporanea, si parlerà anche di comunicazione, attrattiva territoriale, spazi, del fare rete tra promotori, istituzioni, pubblico e privato, ponendo l’accento anche sugli aspetti economici e occupazionali del settore più colpito dalle restrizioni.

Quattro saranno gli ospiti: l’assessore alla cultura del comune di Piacenza, Jonathan Papamarenghi; Luca Pini, neo direttore della Galleria d’arte moderna Ricci Oddi; Enrica De Micheli, già creatrice dello spazio Volumnia in Sant’Agostino e ora membro della commissione cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la giornalista di Libertà, Patrizia Soffientini.