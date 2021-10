Lugagnano, ritrovate due bombe a mano della guerra. Rimosse e fatte brillare

Due ordigni bellici, in pessimo stato di conservazione e presumibilmente risalenti alla Seconda guerra mondiale, sono stati fatti brillare dai militari del 2° Reggimento Genio Pontieri. Le due bombe a mano tipo “Ananas” erano state ritrovate il 5 ottobre da un privato cittadino in un antico fienile di sua proprietà nel Comune di Lugagnano.

Gli ordigni sono stati rimossi e trasportati in sicurezza in un’area dove successivamente sono stati fatti brillare.

