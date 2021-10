Riaperture, ecco il nuovo decreto. Discoteche al 50%, cinema al 100%, stadi al 75%

E’ stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri il decreto legge che prevede, a partire da lunedì 11 ottobre, le nuove regole per la capienza.

Il decreto legge prevede posti coperti al 100% in cinema e teatri, 60% per i palazzetti dello sport e 75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso e 75% per quelle all’aperto. Ovviamente in zona bianca. Le nuove capienze entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre.

In zona gialla le percentuali di capienza si modificano: per stadi e palazzetti, la capienza consentita, all’aperto, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima e, al chiuso, al 35 per cento.