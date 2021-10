Pianello, svolta green: 500 nuove lampade per l’illuminazione pubblica

A Pianello arriva una mini rivoluzione “green”. Entro poco tempo tutto il sistema di illuminazione pubblica che comprende 500 punti luce tra capoluogo e frazioni, verrà rinnovato. A farlo sarà Siram a cui il Comune ha affidato la gestione della pubblica illuminazione e la gestione calore per i prossimi 17 anni. Via le vecchie lampade, tra cui alcune a mercurio, e via le vecchie caldaie che servono per riscaldare gli edifici pubblici. Al loro posto arriveranno impianti tecnologicamente più avanzati, in grado di dare un taglio alla bolletta energetica e anche di abbattere le emissioni inquinanti.

