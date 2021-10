Studenti in isolamento, ma qualcuno va alla festa in discoteca prima del tampone

Una classe intera di un istituto superiore piacentino venerdì nel tardo pomeriggio era stata posta in isolamento preventivo per la presenza di un positivo in aula. E per ieri mattina, domenica, l’Ausl aveva convocato i 19 ragazzi per un tampone drive throught effettuato dai sanitari in via Anguissola, a Piacenza.

Ma tra la notifica dell’isolamento preventivo e l’effettuazione dei tamponi di ieri mattina qualcuno degli studenti avrebbe partecipato a una festa in un locale della provincia, venerdì sera. Dunque poche ore dopo la comunicazione emessa dalla scuola con il proprio responsabile Covid tramite registro elettronico, alle 17.44. Che però qualcuno, almeno formalmente, potrebbe non aver letto.

