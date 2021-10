Puliamo Fiorenzuola, domani appuntamento alle 10 in via Kennedy

Le associazioni Millepiedi, storico gruppo podistico di Fiorenzuola, e l’associazione Cleanup saranno in prima linea domenica, insieme a Legambiente, a Iren, e al Comune di Fiorenzuola, per l’iniziativa “Puliamo Piacenza”, promossa dall’Editoriale Libertà con Legambiente, Plastic Free e il supporto di Iren. Il ritrovo per tutti coloro che vogliono partecipare alla raccolta rifiuti collettiva, sarà alle ore 10 (la partecipazione è libera e gratuita) in via Kennedy 2, in zona Cappuccini, mentre la zona da pulire sarà il campo dietro il campus scolastico superiore Mattei, di fronte all’ex Raggio di Sole.

Plastic Free è un’associazione ambientalista di Piacenza fondata da giovani; sono giovani anche le ragazze che hanno creato Cleanup Fiorenzuola, che ha risposto all’appello dell’assessore all’Ambiente e Politiche giovanili Elena Grilli, 24 anni, per partecipare all’iniziativa di raccolta rifiuti che fa tappa a Fiorenzuola (dopo aver toccato Piacenza per tre volte, Rivergaro, Castel San Giovanni e la Valnure).

“Abbiamo aderito con entusiasmo – spiegano Francesca Derosa e Camilla Barbuti, entrambe 24enni – perché teniamo molto alla natura, partendo dal rispetto dell’ambiente che abbiamo vicino a noi e che viviamo quotidianamente, passando ai piccoli gesti come evitare di abbandonare rifiuti, ma anche produrre meno rifiuti, risparmiare energia, acqua, muoversi scegliendo mezzi pubblici o la bici”.

Le due giovani hanno creato #cleanupfiore, puliamo Fiorenzuola nel 2019, diffondendola attraverso Instagram. Hanno proposto alcune ecogiornate in zone sensibili, come l’area cimitero, o i canali di Baselicaduce, e hanno sempre aderito alle proposte di Comune e Legambiente. Anche domenica saranno presenti all’appello. Invitati anche studenti di scuole medie e superiori.