“Da tre anni in collegio perchè non trovo casa”: le difficoltà degli studenti

Trovare casa a Piacenza per uno studente non è semplice. Lo confermano gli allievi del corso di laurea in Infermieristica dopo l’sos lanciato la scorsa settimana dalle matricole del corso di laurea in Medicina. Le graduatorie vengono stilate a inizio ottobre quando gran parte degli alloggi a disposizione sono già stati affittati. In attesa di trovare casa alcuni si appoggiano alle strutture ricettive. A Piacenza vivono 2mila studenti fuori sede. Nei collegi i posti sono 450. Dai social c’è chi suggerisce di cogliere l’occasione per ripopolare le case disabitate in collina.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà