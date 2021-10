Siccità, diga di Mignano verso i minimi storici. “A rischio la quota potabile”

Alla diga di Mignano si sta sfiorando l’allarme rosso di quattro anni fa, era il 2017, ma giugno, estate, non fine ottobre come adesso. L’invaso costruito negli anni Trenta rischia di tornare ai suoi minimi storici in queste ore, “è praticamente vuoto”, conferma il sindaco di Lugagnano Antonio Vincini, preoccupato dal rischio di non veder garantita la quota potabile a un bacino che conta almeno 35mila abitanti, con un consumo medio pro capite stimato solitamente in settanta litri al secondo.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’