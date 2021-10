Dall’Europa all’America, studi all’estero per quattro piacentine con Intercultura

Un anno in Austria e Repubblica dominicana per Cinzia e Giorgia, estate in Irlanda per Martina e Chiara: quattro piacentine nell’ultimo anno hanno partecipato al programma di studi all’estero di Intercultura e nel frattempo, a Piacenza, grazie allo stesso progetto sono arrivate a Piacenza Enea dalla Norvegia al liceo Colombini di Piacenza e Kalea dagli Stati Uniti al liceo Volta di Castel San Giovanni.

Un’esperienza unica e una fonte di crescita personale che consente di affrontare con più sicurezza le sfide umane e professionali del futuro.

L’associazione è presente in Italia in 159 città che conta cinquemila volontari in tutto il territorio nazionale. Intercultura fa parte della rete internazionale Afs Intercultural Programs ed Efil (European Federation for Intercultural Learning) ed è presente in 65 Paesi nel mondo.

Le selezioni per il prossimo anno scolastico si chiudono il 10 novembre.

Anche per quest’anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo. In aggiunta, sono disponibili altre centinaia di borse di studio grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni. L’elenco è disponibile all’indirizzo www.intercultura.it/borse-partner.

Già in queste prime settimane di apertura del bando di concorso Intercultura ha registrato un grande interesse da parte di studenti e famiglie di aprirsi a un percorso di formazione internazionale. Il numero di iscritti al bando di concorso è il 15% in più rispetto al 2019, ovvero prima dello scoppio della pandemia e Intercultura prevede più di 6mila iscrizioni alla scadenza del concorso il 10 novembre.

