“Epidemia colposa”: indagato e archiviato. Nessun reato per Mattia Maestri, il paziente 1

Mattia Maestri, il cosiddetto “paziente uno”, cioè il primo a cui fu diagnosticato il Coronavirus in Italia, era stato indagato per epidemia colposa dalla Procura di Lodi.

Nei giorni scorsi, dopo la richiesta della stessa Procura, il gip ha archiviato l’accusa. L’inizio delle indagini risale a un anno e mezzo fa. Il sospetto era che Maestri non fosse stato subito sincero con i medici dell’ospedale di Codogno, parlando dei suoi contatti. A fine indagini non sono stati ravvisati reati. Alla fine delle indagini non è stato rilevato alcun profilo penale e la posizione di Maestri è stata archiviata.