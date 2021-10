Vandalismi in piazza Casaroli, il comune: “Toglieremo le panchine”

Le grosse fioriere di piazza Cardinale Casaroli, a Castel San Giovanni, sono state ripulite dalle scritte che ne imbrattavano i lati. Si tratta solo di uno dei tanti episodi di “micro vandalismo” che ciclicamente si registrano in quest’area nel cuore della città. Oggetto delle “attenzioni” dei vandali sono non solo le fioriere, ma anche i panettoni antitraffico, le panchine che più volte sono state spostate e che ora l’amministrazione (anche in vista dell’arrivo della brutta stagione) ha deciso di togliere. “Le rimetteremo con il bel tempo e magari le fisseremo al suolo in modo che non possano più essere spostate a piacimento” dice la sindaca Lucia Fontana.

