Auto in fiamme nella notte a La Verza, intervengono i vigili del fuoco. Cause ignote

Intervento dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte tra venerdì 29 e sabato 30 ottobre a La Verza, lungo strada Bobbiese, per un’auto andata a fuoco. Ancora ignote le cause del rogo: stando alle prime informazioni raccolte pare che la vettura abbia iniziato a produrre fumo all’improvviso. Il conducente sarebbe riuscito ad accostare chiamando i vigili del fuoco e mettendosi in salvo, poco prima di vedere la sua auto divorata dalle fiamme. Indaga la polizia.

