Croce Rossa, riapre l’ambulatorio medico di viale Malta. Presto i prelievi

Torna in funzione l’ambulatorio medico della croce rossa nella sede di viale malta. Dopo quasi due anni di inattività, dovuta alla pandemia, il medico è disponibile ogni sabato mattina dalle 8.30 alle 10.00 per somministrare il vaccino antinfluenzale, ma non solo. Nell’ ambulatorio potranno essere eseguite medicazioni, rimozioni di punti sutura e chiedere consigli di base. Presto tornerà il servizio di prelievo e analisi del sangue.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà