Il livello di salute di Trebbia e Aveto dopo lo svaso della diga di Boschi: prelevati campioni

Cercano anche il più piccolo invertebrato, per capire come stia l’ecosistema della Val D’Aveto, dopo l’intervento di messa in sicurezza della paratoia della diga di Boschi (comune di Ferriere) tra maggio e settembre. Nei giorni scorsi una squadra composta da tecnici di Arpae, Servizio agricoltura, caccia, pesca della Regione Emilia-Romagna, Enel Green Power ed esperti ittiologi e idrobiologi, ha prelevato campioni dalle acque di Trebbia e Aveto da Bobbio in su, lungo quattro postazioni progressivamente vicine alle dighe. A giorni arriveranno i risultati, relativi a temperatura, ossigenazione e altri parametri vitali dei corsi d’acqua. Tra i presenti anche il docente ed esperto biologo professor Giampaolo Salmoiraghi. La scorsa settimana era stato presentato un esposto da Legambiente e No Tube sulla torbidità dell’acqua.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA