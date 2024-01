Se n’è andato a 105 anni Agostino Agogliati, l’alpino della Val d’Aveto

Agostino Agogliati, classe 1918, “è andato avanti”: l’ultra centenario, alpino della Val d’Aveto, si è spento nella sua casa di Salsominore. Il prossimo 24 aprile avrebbe compiuto 106 anni.

Negli anni scorsi gli alpini, quelli del gruppo di Ferriere, e i rappresentanti della sezione Ana di Piacenza, lo hanno sempre raggiunto nella sua casa in Alta Valdaveto per fargli gli auguri e trascorrere qualche momento insieme.

Raccontava del suo essere alpino e molto legato alla sua Salsominore dove aveva contribuito ai lavori della chiesa 60 anni fa e alla manutenzione dell’antico oratorio dedicato a Sant’Agostino. Muratore ed artigiano della lavorazione della pietra, realizzava in particolare i forni a legna per il pane, aveva vissuto da alpino la seconda guerra mondiale, nella 34esima Compagnia del Terzo Reggimento Susa. Fu impegnato nelle operazioni militari della Campagna di Francia ed in seguito inviato in Albania per l’invasione della Grecia. L’8 settembre 1943 si trovava in Val di Susa da cui riuscì a tornare in Valdaveto.