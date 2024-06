A Pianello quasi 500 atleti per sfidarsi nella marcia alpina su un percorso di 15 chilometri

Con la suggestiva cerimonia di accensione del bracere di lato il monumento ai caduti ha preso il via a Pianello il 50° Campionato marcia di regolarità a pattuglie. Oggi, domenica, 492 atleti in arrivo da tutta Italia si sfidano in quella che rappresenta la marcia alpina per eccellenza.

Alpini, aggregati e militari in rappresentanza di 36 sezioni Ana di tutto lo stivale, di cui 21 piacentini, marciano a pattuglie di tre lungo un percorso di 15 chilometri tra salite, discese tratti in piano con assegnazione di medie variabili da un minimo di 2 ad un massimo di 6,5 chilometri orari.

Alla cerimonia ufficiale di apertura della due giorni, che lega passione per lo sport ai valori incarnati dalle penne nere, hanno partecipato autorità civlii, militari, associazioni e tante persone che hanno applaudito il corteo di atleti che ha sfilato al seguito della Fanfara alpina di Pontedellolio. Ad accedere il bracere sono stati quattro adolescenti che nel 2023 hanno partecipato al campo estivo a Ceci di Bobbio.