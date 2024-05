Vernasca celebra gli alpini: omaggio di associazioni e autorità ai caduti

Il comune di Vernasca ha chiuso il mese di aprile con una festa dedicata al gruppo degli alpini locali; una manifestazione che ha unito associazioni e autorità civili e militari ai piedi del monumento dei caduti. Il programma della mattinata ha previsto la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera in piazza Vittoria, la sfilata lungo le vie del paese, poi la messa; a seguire, la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento dei caduti. La cerimonia, è stata accompagnata musicalmente dalla banda locale di Cortemaggiore, che ha eseguito gli stessi brani anche per gli ospiti che si trovano all’interno della struttura per anziani di Vernasca.

Alla festa del gruppo alpini erano presenti il presidente della sezione alpini di Piacenza Gianluca Gazzola, il sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli, il consigliere regionale Gian Luigi Molinari, il consigliere di vallata Gian Luigi Schiavi, il maresciallo Raffaele Sigignano, il parroco del paese don Giovanni Cigala, l’ex presidente della sezione alpini Bruno Plucani, il coordinatore della manifestazione Gianni Barani e le associazioni Pro loco di Vernasca: Pubblica assistenza, Avis, Carabinieri in congedo e cacciatori.

La festa si è conclusa come da tradizione con un pranzo conviviale in piazza, reso possibile grazie alla collaborazione dei volontari alpini e amici degli alpini di Vernasca, Vigoleno, Vezzolacca e Settesorelle.

L’articolo di Vanessa Benedetti su Libertà