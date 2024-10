Addio a Luigi Maccini di Settesorelle: “Brava persona, custode di borgo spopolato”

È stato ritrovato a terra nella cantina, mentre stava sistemando la legna per l’inverno. Un altro inverno che avrebbe passato ancora una volta da solo, sulle montagne a due passi dal confine con Parma, a Osteria di Settesorelle: lì c’era nato e lì era anche l’ultimo abitante del piccolo gruppo di case che fa parte di una frazione già di per sé minuscola. E nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, non c’è stato modo di salvare la vita di Luigi Maccini, pensionato 72enne che è stato ritrovato morto sabato sera nella sua abitazione, nell’isolata zona del comune di Vernasca. “Una brava persona – la ricordano tutti – che è stata il custode di quel paese spopolato”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’