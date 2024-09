Il calcio torna a Vernasca dopo otto anni: inaugurato il campo sportivo

A Vernasca un taglio del nastro tanto atteso quanto partecipato. E’ stato il sindaco Gian Luigi Molinari ad inaugurare il campo sportivo: “Oggi è una grande giornata, questo campo non è solo calcio. Per generazioni di vernaschini è stato il luogo di aggregazione, di sogni, speranze…infortuni…Oggi siamo in tantissimi, tornati qui dopo otto anni per far rivivere un sogno. Lo stesso che fu dei presidenti nostri predecessori: Nino Bersani, Olimpio Trabucchi, Aldo Sidoli e Giorgio Vetrucci. Resta da completare il centro sportivo e lo faremo nei prossimi anni. Per i nostri ragazzi e le nostre famiglie”.

Al suo fianco il presidente regionale Figc Simone Alberici, il presidente provinciale Angelo Gardella, lo storico consigliere Figc Luigi Pelò e il presidente provinciale Arbitri Aia Domenico Gresìa.

Non è mancato l’intervento dell’ ex sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli: “Un ringraziamento anche alla Regione Emilia-Romagna: quello del campo sportivo fu un progetto nel quale il Comune credeva molto e per il quale l’amministrazione ha investito oltre 120mila euro. Insieme alle risorse regionali siamo riusciti a riportare il calcio a Vernasca. È un bene che la nostra regione guardi con occhio di riguardo anche ai territori piu deboli”.

Presenti anche Luca Quintavalla, in rappresentanza del Comune di Castelvetro, Franco Brauner, per il Comune di Fiorenzuola e Ivan Leppini, per Lugagnano.

Tra i palloncini e il profumo di buffet (organizzato da Ilaria Vetrucci, Giulia Cravedi e Lorena Lamberti), il presidente dell’Usd Vernasca Massimo Trabucchi ha ricordato “gli anni in cui abbiamo peregrinato per la provincia: ora siamo finalmente tornati, pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

Dopo la benedizione del parroco don Giovanni Cigala non si è perso tempo: giovanissimi vernaschini e coetanei dei paesi limitrofi hanno testato il terreno di gioco.