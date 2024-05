A piedi all’Adunata degli alpini: tappa piacentina per Dario Cimberle

È partito dalla sua Moncalieri per raggiungere Vicenza a piedi. L’instancabile alpino Dario Cimberle sta per portare a termine un’altra delle sue imprese: il viaggio a tappe verso l’Adunata nazionale delle Penne nere in programma dal 10 al 12 maggio è già iniziata e ha compreso anche Piacenza, dove si è fermato un pomeriggio per fare visita alla sede locale degli Alpini all’arena Daturi.

Un’occasione per rivedere gli amici conosciuti in particolare durante l’Adunata del 2013. “Per me – ha raccontato – è la decima Adunata che faccio a piedi. Quest’anno a Vicenza sarà particolare, perché dopo dieci adunate finalmente qualcuno ha trovato che il cognome Cimberle gli ricordava qualcuno e ho ritrovato un mio compagno di naja. Penso sia così per tutti ritrovarsi anno per anno con amici e conoscenti, ora ci sono i social ma prima ci si sentiva al telefono e ci si ritrovava”.