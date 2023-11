Incendio a Brugneto di Ferriere, chalet in legno distrutto dalle fiamme

Sono ancora da accertare le cause dell’imponente incendio che nel pomeriggio di oggi ha completamente distrutto uno chalet in legno a Brugneto di Ferriere, in Val d’Aveto. Diverse squadre di vigili del fuoco, giunte da Piacenza e Bobbio, si sono precipitate sul posto. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. Sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri di Ferriere e Farini.

