Mancata vaccinazione anti-Covid: ventinove sanitari sospesi, altri dieci a rischio

Ventinove sanitari sospesi, e altri 10 in procinto di subire la stessa misura, che sarà valida fino al 31 dicembre. Nel computo dei sanitari sono compresi sia medici che infermieri e oss, tutti in forze ai circa 4mila dipendenti dell’Ausl di Piacenza. La motivazione del provvedimento risiede nella mancata vaccinazione.

I provvedimenti di sospensione hanno già raggiunto sei oss e 23 operatori sanitari, voce nella quale sono compresi sia medici che infermieri (la quota medici dovrebbe essere minoritaria). I prossimi dieci dipendenti dell’azienda sanitaria piacentina che saranno raggiunti dal provvedimento di sospensione sono un oss e nove tra medici e infermieri. In origine, erano 67 gli operatori sanitari contati senza vaccinazione, 57 tra medici e infermeri, e 10 oss. In seguito 28 di questi lavoratori e lavoratrici si erano mossi a presentare giustificazione della mancata vaccinazione. Ad esser rimasti “scoperti” e quindi passibili di essere raggiunti dal provvedimento di sospensione sono finiti ad essere 39 dipendenti. Come detto prima, per 29 la sospensione è già diventata effettiva. Per altri 10 dipendenti, sempre dell’area sanitaria, il provvedimento è in via di ricevimento.

La mancata effettuazione della vaccinazione, nell’azienda sanitaria piacentina, ha toccato anche il personale non sanitario, ovvero amministrativi e tecnici. In questo caso non v’era nessun obbligo alla vaccinazione. Pertanto, i lavoratori sono stati destinatari di provvedimenti che in qualche modo hanno circoscritto i loro contatti con il pubblico, tra cui il ricorso allo smartworking e la collocazione dei singoli lavoratori in ambienti non affollati e senza contatto col pubblico. Per loro, come per il resto della popolazione al lavoro, vale comunque la regola del possesso del Green pass, ottenibile anche tramite tampone. Il presidente dell’Ordine dei medici di Piacenza Mauro Gandolfini ha confermato le ultime cifre ufficiali sui medici non vaccinati: “Dai 40 iniziali – ha detto – siamo scesi oggi a 9, tra medici ospedalieri e medici di famiglia”.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’