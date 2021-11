Accoltellamento in piazza: l’egiziano già arrestato per un altro episodio di violenza

Era già noto alle forze dell’ordine Issamh Abdul Mahmud, l’egiziano che nella notte del 31 ottobre, ha aggredito un operatore ecologico e un poliziotto. Le accuse di cui rispondere, oltre a tentato omicidio, sono di lesioni personali aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era stato rilasciato solo qualche giorno fa dopo essere stato arrestato alla Farnesiana per aver aggredito altri agenti e danneggiato diverse auto in sosta. Era destinatario anche di un decreto di espulsione in quanto irregolare. Si tratta dello stesso straniero che aveva già provato a bruciare la corona d’alloro al monumento dei Caduti alla Baia del Re.

Ieri notte, mentre brandiva il coltello in centro storico, a Piacenza, durante i festeggiamenti di Halloween, teneva sotto la felpa anche un tappeto per la preghiera. Le indagini degli inquirenti ora si stanno concentrando sul passato dell’egiziano per capire se si sia trattato di un gesto folle o se ci sia qualche collegamento con gruppi estremisti.