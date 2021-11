Vaccino, terza dose per over 80 a Fiorenzuola. Prenotazioni dall’8 novembre

Prosegue lo sforzo dell’Azienda sanitaria di Piacenza per favorire l’adesione alla terza dose di vaccino anti Covid (dose booster) per gli over 80, indicati come categoria prioritaria da raggiungere in questa fase della campagna.

Oltre ai dodici ambulatori di prossimità che, a partire da oggi, 3 novembre, si stanno svolgendo nelle zone più disagiate o di confine del territorio (l’elenco è pubblicato qui: https://www.covidpiacenza.it/prime-date-disponibili-per-prenotare-la-vaccinazione/#Ambulatori_di_prossimita) si prevede di organizzare sedute di vaccinazione dedicate a questa fascia di popolazione anche a Fiorenzuola.

A partire da lunedì 8 novembre, i soggetti nati nel 1941 e negli anni precedenti potranno telefonare al numero verde 800.651.941 o recarsi a uno sportello Cup per richiedere un appuntamento: la somministrazione si svolgerà nel punto prelievi (ex Macello).