Pubblica assistenza Valnure, Giorgio Villa rieletto presidente. Il nuovo direttivo

Giorgio Villa è stato riconfermato alla guida della Pubblica assistenza Valnure. Nei giorni scorsi è stato rinnovato il consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.

Al suo fianco riconfermati anche Mario Romanini come vicepresidente, Vicenzo Lappi come amministratore, Marina Biselli come referente di sede, Giuseppe Maffei come referente delle attrezzature sanitari, Andreano Trioli come referente dei mezzi. Tre i nuovi ingressi in consiglio: Andrea Quintini che sarà il segretario, Matteo Barbieri che avrà il compito di referente della formazione ed Emanuele Cazzola, referente della protezione civile.

“Sono contento di questo nuovo gruppo – osserva Villa -, delle riconferme e delle new entry che hanno voluto mettersi in gioco, perché hanno voglia di fare e sono competenti. Abbiamo tanti progetti ambiziosi e lavoreremo come sempre in un clima familiare. Mi auguro che la popolazione ci sostenga come ha sempre fatto. Ora parte il tesseramento che ci aiuta a supportare i costi, dalle spese per le assicurazioni a quella per il gasolio del parco macchine fino alla gestione dei due dipendenti per la sede di Ferriere”.