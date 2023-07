La Pubblica assistenza Valnure festeggia 40 anni con una nuova ambulanza

Da 40 anni la Pubblica assistenza Valnure (PaV) di Ponte dell’Olio è al servizio delle comunità della vallata; da qualche anno è attiva anche a Ferriere e dal 2022 a Rivergaro. Stamattina Ponte dell’Olio ha celebrato questo importante traguardo che, dice il presidente della PaV, “è stato raggiunto grazie all’impegno quotidiano dei volontari oltre al sostegno dei Comuni in cui operiamo”. Il grazie del presidente Giorgio Villa è andato a tutti loro e a chi, 40 anni fa, ebbe l’intuizione di costituire la Pubblica assistenza.



Erano presenti tutti i sindaci e rappresentanti delle istituzioni dei territori in cui la PaV opera, i rappresentanti di Anpas e del 118, le consorelle che operano negli altri comuni, la Croce Rossa, le Misericordia, la banda di Ponte dell’Olio e le majorettes, i carabinieri e la polizia locale, e tanti cittadini che hanno prima partecipato alla messa in chiesa e poi all’inaugurazione della nuova ambulanza che la Pubblica Valnure ha acquistato per questo traguardo. Benedetta dal parroco, ha suonato le sirene non appena il sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa, ha tagliato il nastro. Con il nuovo mezzo, il parco macchine della PaV arriva a 18.



La PaV conta circa 225 volontari che turnano a Ponte dell’Olio 24 ore su 24 e sono impegnati nei servizi ordinari di trasporto e di assistenza alle manifestazioni. Lo scorso anno sono stati 2.500 i servizi di emergenza e oltre 3mila i servizi ordinari.

Nella mattinata è stato ricordato anche l’ex sindaco Roberto Spinola, scomparso venerdì, che proprio oggi, 9 luglio, avrebbe compiuto 77 anni.