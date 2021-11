Vigolzone, “Nessun fondo Covid stanziato dal Comune per la scuola dell’infanzia”

“Siamo grati all’amministrazione comunale per il sostegno che dà alla nostra scuola dell’infanzia, come le precedenti amministrazioni, ma rilevo che non ha pensato di investirvi parte delle entrate Covid, considerando che è l’unica scuola dell’infanzia presente nel comune”. A parlare è don Piero Lezoli, parroco di Vigolzone e presidente della scuola dell’infanzia “Orfani di Guerra”.

“Anche quest’anno – precisa don Lezoli – dobbiamo affrontare uno stipendio e mezzo in più e a fronte di una situazione di emergenza, ci saremmo aspettati l’erogazione di fondi Covid, come è stato fatto in altri Comuni anche perché la scuola è paritaria ma non della parrocchia, anzi siamo un regime di quasi comproprietà tanto che il Comune è in consiglio di amministrazione con due rappresentanti”.

Il sindaco Gianluca Argellati, dati alla mano, riferisce che “il Comune di Vigolzone ha stanziato per la scuola dell’infanzia, nel 2020, 50milaeuro. Nonostante la scuola abbia avuto la sospensione del mutuo – prosegue -, il Comune ha confermato i 30mila euro annuali per le spese fisse della struttura. Inoltre, la convenzione tra Comune e scuola prevede che il Comune si impegni a stanziare la quota di 230 euro a bambino all’anno, che per il 2020 sarebbe stata di 13mila e 500 euro. Vista l’emergenza abbiamo aumentato lo stanziamento fino a 20mila; somme che hanno aiutato concretamente le famiglie e sono andati a coprire parte delle casse integrazioni delle maestre. Anche per il 2021 lo stanziamento sarà di 50mila euro”.

Interventi che, ribadisce don Lezoli, “rientrano nella normale amministrazione, ma ora viviamo in emergenza”.