Distretto di Ponente: allarme rosso affitti, raddoppiate le richieste di aiuto

È allarme rosso per chi non riesce a pagare l’affitto di casa. Nei 21 comuni del distretto di Ponente sono arrivate 617 richieste di contributo tramite il bando affitto. Vuol dire il doppio di domande rispetto all’anno precedente. Per soddisfarle tutte servirebbero ben 700mila euro, contro i 139 mila euro stanziati in un primo momento dalla Regione, che ora ha deciso di stanziare altri 256 mila euro. Nonostante questo restano ancora inevase 272 domande, pari ad altrettante famiglie che faticano a pagare il canone di affitto e che per questo chiedono aiuto.

