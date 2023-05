Vendite di casa in calo e affitti in crescita. “Servono alloggi per studenti e fasce deboli”

Lo stato di salute del settore immobiliare piacentino è stato messo sotto la lente d’ingrandimento durante un convegno promosso da Fiaip e Ance all’interno della Sala convegni di Confindustria. Riduzione delle vendite e parallelo aumento delle richieste di affitto. È quanto emerso dagli Stati generali dell’immobiliare piacentino: “Un confronto utile, perché pone al centro il bene più prezioso che abbiamo dopo le nostre famiglie, ovvero il mattone e il valore che, da sempre, rappresenta” le parole di Marco Gazzola, presidente di Fiaip.

Durante il convegno attenzione particolare rivolta agli alloggi per studenti e alle case per le fasce più deboli della popolazione. “Lo sviluppo dell’edilizia deve rispondere alle esigenza della comunità – precisa il vicesindaco di Piacenza Marco Perini -. Ci sono settori più fragili, come studenti, lavoratori stranieri e giovani coppie, che spesso incontrano parecchie difficoltà nel trovare un alloggio, di cui hanno bisogno. Nella logica del Pug, a cui si sta dando corpo, e dei Laboratori di quartiere, un contesto di condivisione, vogliamo pensare di sentirci tutti coinvolti nel pensare allo sviluppo della nostra città secondo i bisogni che emergono”.