Messa del Papa per i 60 anni di medicina della Cattolica: c’era delegazione piacentina

Papa Francesco oggi, 5 novembre, ha celebrato la messa, a Roma, in occasione del 60esimo anniversario di inaugurazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Ricordo, passione e conforto sono le parole che il Papa ha utilizzato nell’omelia. Ad assistere alle celebrazioni oltre 2mila tra docenti e studenti, personale amministrativo, medici, operatori sanitari della sede di Roma. Presente anche una delegazione di piacentini: i presidi Annamaria Fellegara e Marco Trevisan, il delegato del rettore per il coordinamento dei progetti di internazionalizzazione dell’ateneo per Sandro Cocconcelli e Mauro Balordi, direttore del campus di Piacenza. Presente anche il rettore, il piacentino Franco Anelli: “Santo padre in questi tempi difficili siamo confortati dalle sue parole che ci hanno accompagnato nei momenti più dolorosi”.

