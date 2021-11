Prevenzione ictus, alla Cgil il 20 novembre controlli per gli over 60

“Il tempo è cervello”. Lo Spi Cgil di Piacenza in campo per la prevenzione dell’ictus. L’appuntamento di screening e sensibilizzazione è previsto il 20 novembre dalle ore 8.30 alle 13.00 nel salone Nelson Mandela ed è aperto a tutti gli ultra 60enni.

E’ necessario presentarsi a digiuno da almeno due ore. L’iniziativa, a cura di Spi Cgil di Piacenza con la collaborazione dell’associazione per la lotta all’ictus cerebrale Alice e dell’Unità operativa di neurologia dell’ospedale di Piacenza, si svolgerà nel salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza (via XXIV Maggio, 18). Sarà presente un team di infermieri e medici e sono previsti esami sul posto e colloqui con medici specializzati della neurologia. L’iniziativa è aperta a tutti gli ultra 60enni, soggetti statisticamente più esposti al rischio ictus. L’ictus, dal latino “colpo”, si verifica quando una scarsa profusione sanguigna al cervello provoca la morte delle cellule. Vi sono due tipi principali di ictus, quello ischemico (ischemia cerebrale), dovuto alla mancanza del flusso di sangue, e quello emorragico, causato da un sanguinamento o emorragia cerebrale, l’uno può anche seguire l’altro; entrambi portano come risultato una porzione del cervello incapace di funzionare correttamente. “Riconosci, reagisci, riduci”, questo l’approccio dell’iniziativa dedicata ai piacentini per la prevenzione dell’ictus.